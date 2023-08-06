استمرار فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجًا بالدقهلية

استمرت فعاليات المراكز الرياضية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على ملعب مركز شباب كفر الترعة الجديد، ومركز شباب رأس الخليج التابع لإدارة شباب شربين، وذلك فى ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة لجميع الاعمار والكاراتيه للنشء.

جانب من الفاعليات، فيتو

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة للرياضة" خلال الفترة من 2023/05/15 حتى 2023/08/15، أيام التدريب الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع من الساعه 4 مساء حتى الساعة 6 مساء.

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جانب من الفاعليات، فيتو

يأتي تنفيذ فعاليات المراكز الرياضية بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة.

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفاعليات، فيتو

وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعده الشعبيه بالوزارة، ومحمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور إبراهيم زكريا منسق المشروع بالوزارة، ومتابعة محمد الضبع الأخصائي بالإدارة العامة للرياضة، والسيد البدوي مدير ادارة شباب شربين، وحامد العشرى رئيس قسم الرياضة بشربين.