أخبار الفن اليوم.. تعيين المايسترو إيمان الجنيدي مستشارا لنقيب الموسيقيين.. وطرح البرومو الرسمي لفيلم العميل صفر

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت المايسترو إيمان الجنيدي أول “مايسترو” في صعيد مصر تعيينها كمستشار للنقيب العام بنقابة المهن الموسيقية وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع “فيس بوك”.

وقالت “إيمان”: “تم تكليفي بمنصب مستشار النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية من النقيب العام الفنان مصطفى كامل وشكرا على ثقتكم الكبيرة”.

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وجه الكينج محمد منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شكر لجمهور حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة، كما وجه الشكر أيضا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نفى النجم التونسي صابر الرباعي شائعات وجود خلاف بينه وبين النجم اللبناني وائل جسار، وذلك على هامش حفله الأخير، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر البرومو الرسمي للعمل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يطرح الفيلم في السينمات ابتداء من يوم 16 أغسطس الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول صفر عبد اللطيف شداد، فرد الأمن الذي يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة.

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ابنها عبد الله الذي توفي منذ أسبوع غرقًا في الساحل الشمالي، حيث نشرت رثاء له عبر خاصية الإستوري على حسابها الخاص على موقع فيس بوك ودعت له بالرحمة والمغفرة، كما دعت الله أن يربط على قلب أبيه حسن يوسف.