الأحد 06 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. تعيين المايسترو إيمان الجنيدي مستشارا لنقيب الموسيقيين.. وطرح البرومو الرسمي لفيلم العميل صفر

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي: 

 

تعيين المايسترو إيمان الجنيدي مستشارا لنقيب المهن الموسيقية

أعلنت المايسترو إيمان الجنيدي أول “مايسترو” في صعيد مصر تعيينها كمستشار للنقيب العام بنقابة المهن الموسيقية وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع “فيس بوك”.

وقالت “إيمان”: “تم تكليفي بمنصب مستشار النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية من النقيب العام الفنان مصطفى كامل وشكرا على ثقتكم الكبيرة”.

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محمد منير بعد حفل العلمين: مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن (صور)

وجه الكينج محمد منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شكر لجمهور حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة، كما وجه الشكر أيضا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

صابر الرباعي يكشف حقيقة وجود خلاف مع وائل جسار

نفى النجم التونسي صابر الرباعي شائعات وجود خلاف بينه وبين النجم اللبناني وائل جسار، وذلك على هامش حفله الأخير، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن. 

طرح البرومو الرسمي لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر البرومو الرسمي للعمل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يطرح الفيلم في السينمات ابتداء من يوم 16 أغسطس الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول صفر عبد اللطيف شداد،  فرد الأمن الذي يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة.

شمس البارودي تنعى ابنها عبد الله وتدعو لزوجها حسن يوسف

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ابنها عبد الله الذي توفي منذ أسبوع غرقًا في الساحل الشمالي، حيث نشرت رثاء له عبر خاصية الإستوري على حسابها الخاص على موقع فيس بوك ودعت له بالرحمة والمغفرة، كما دعت الله أن يربط على قلب أبيه حسن يوسف.

طرح البرومو الرسمي لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني (فيديو)

صابر الرباعي يكشف حقيقة وجود خلاف مع وائل جسار

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