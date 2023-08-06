الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

شمس البارودي تنعي ابنها عبد الله وتدعو لزوجها حسن يوسف

شمس البارودي وحسن
شمس البارودي وحسن يوسف، فيتو

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ابنها عبد الله الذي توفي منذ أسبوع غرقًا في الساحل الشمالي، حيث نشرت رثاء له عبر خاصية الأستوري على حسابها الخاص على موقع فيس بوك ودعت له بالرحمة والمغفرة، كما دعت الله أن يربط على قلب أبيه حسن يوسف.

الدعاء لعبد الله

وكتبت الفنانة المعتزلة شمس البارودي: روح قلبي ومهجة روحى فى حضن أرحم الراحمين اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه فى دار الابتلاء اسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصدقين والشهداء والصالحين وان يزوجه من الحور العين فأنت أعلم يا الله انه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء.

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الدعاء لحسن يوسف

ثم دعت شمس البارودي لها ولزوجها بأن يصبرهم الله: يارب أربط على قلبى وأبيه فقد حمدنا وسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت وإن لله وان إليه راجعون اللهم الحقنا به فى جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبد الله حسن يوسف  

عبد الله هو الابن الأصغر للنجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، فقد أنجبا 4 أبناء هم ناريمان الكبرى، ثم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود.

عبدالله عمره 35 سنة، درس الطيران في أوكرانيا سابقًا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني مثل والده ووالدته وأخيه عمر، وكان بعيدا عن الأضواء والفن الذي لم يجد لنفسه مكانًا به.

وتوفى عبد الله نجل الفنان حسن يوسف غرقا بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح على الفور.

وكان عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، 35 عاما، قد تعرض لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

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