الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

صابر الرباعي يكشف حقيقة وجود خلاف مع وائل جسار

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

نفى النجم التونسي صابر الرباعي شائعات وجود خلاف بينه وبين النجم اللبناني وائل جسار، وذلك على هامش حفله الأخير، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن. 

صابر الرباعي

وقال النجم صابر الرباعى فى لقاء تليفزيوني: "كل ما يتردد بشأن وجود خلاف بينى ووائل جسار عار تماما عن الصحة وليس له أساس، وتربطنى به علاقة صدقة جيدة".

وأضاف عن حفله بمهرجان جرش الأردني: "كنت مشتاقا للجمهور الأردني وسعيد إني أكون موجود من بعد 18 سنة، وفي شوق للجالية العربية في الأردن، وبشكر إدارة المهرجان على الدعوة، إحنا جايين نبدع وإن شاء الله الجمهور يستمتع بالحفلة.

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حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج 

ومن المقرر أن يحيي النجم صابر الرباعي حفلا غنائيا ضخما يوم 11 أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدولة تونس.

و أعلن مؤخرا صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن نفاد تذاكر حفله مهرجان قرطاج الدولي. 

ونشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: "نفاد كامل تذاكر حفل مهرجان قرطاج.. متحمس كتير لأجمل سهرة استثنائية مع جمهور  بلدي الحبيب تونس.. جاهزين". 

نفاد تذاكر حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج بتونس

موعد حفل صابر الرباعي في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

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