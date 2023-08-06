طرح البرومو الرسمي لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر البرومو الرسمي للعمل منذ قليل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يطرح الفيلم في السينمات ابتداء من يوم 16 أغسطس الجاري.

فيلم العميل صفر

وتدور أحداث الفيلم حول صفر عبد اللطيف شداد، فرد الأمن الذي يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة.

قصة فيلم العميل صفر

وتظهر مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

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أبطال فيلم العميل صفر

وفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.