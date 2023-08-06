الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد منير بعد حفل العلمين: مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن (صور)

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

وجه الكينج محمد منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شكر لجمهور حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة، كما وجه الشكر أيضا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

محمد منير

ونشر محمد منير صورا من الحفل وعلق عليها قائلا: "مهرجان العالم عالمين.. أفضل وأجمل لقاء جمعنى بالجمهور المصرى الحبيب وسط الألف من المحبين .. استمديت منكم طاقة وروح تكفينى للمزيد من الجهد والعطاء.. مصر دائما منارة الإبداع وعاصمة الثقافه والفن... شكرًا المتحدة للخدمات الإعلامية". 

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حفل محمد منير في العلمين الجديدة

و شهدت مدينة العلمين الجديدة مؤخرا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.


وقدم الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي مع حميد الشاعري باقة من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم “يونس”، “ولد الهلالي ” وغيرهم.

حميد الشاعري

ومن ضمن مفاجآت الحفل ديو الكينج مع حميد الشاعري الذي أشعل الأجواء بعد تقديمهم أغنية “عالم جديد” وسط تفاعل الحاضرين.

وبدأ حميد الشاعري فقرته خلال حفله مع “منير”، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بباقة من ألمع أغانيه منها "حبيبي روحي السمارة، قشر البندق التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وسط تفاعل الحضور.

كما أهدى الشاعري أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصى قبل ساعات قليلة من حفله، لجمهور الحفل.

محمد منير يشعل العلمين الجديدة بباقة من أغانيه الشهيرة (صور)

أجواء نوبية قبل انطلاق حفل محمد منير وحميد الشاعري في العلمين الجديدة (فيديو)

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تفاصيل حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين قبل انطلاقه الليلة

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