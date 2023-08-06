الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر اليورو مقابل
سعر اليورو مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو ارتفاعا خلال تعاملات المساء اليوم الأحد علي شاشات البنك المركزي مقابل سعر الجنيه.

وتحركت أسعار اليورو نحو مكاسب أكثر من تعاملات الصباح حيث ارتفع سعر اليورو خلال عمليات الشراء والبيع في ختام التعاملات بحسب آخر تحديث وارد علي الموقع الخاص بالبنك المركزي.

ويعد اليورو واحدا من العملات الأجنبية التي يحرص البنك المركزي والبنوك علي متابعة التحولات السعرية في الشراء والبيع له ونشرها يوميا في مقر العمل داخل البنوك في مصر.

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.94 جنيه للشراء، و34.09  جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم الأحد في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، بحسب اخر تحديث وارد عبر الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.94 جنيه للشراء، و34.09  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.30 جنيه للشراء، 39.47 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.31 جنيه للشراء، و35.47 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.29 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.94 جنيه للشراء، و34.09  جنيه للبيع.

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