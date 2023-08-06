الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غرب باكستان

وأمس السبت، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

وقالت  إدارة الأرصاد الجوية في باكستان في البيان الصادر عنها السبت، إن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق «باتاجرام» و«سوات» و«كورام» ومناطق مجاورة، حسبما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية.

Advertisements

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا، وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

 

زلزال يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا 

وتعرضت المنطقة الأسيوية لعدد من الهزات الأرضية خلال الأسبوع الماضي، آخرها الجمعة، عندما ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة بـ إندونيسيا وفقًا لما ذكره مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض.

ويوم  الخميس الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل بنما على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

انهيار 74 منزلا، زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب شرق الصين

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جاوة الإندونيسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زلزال الزلازل أفغانستان طاجيكستان اخبار العالم مقباس ريختر

مواد متعلقة

انهيار 74 منزلا، زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب شرق الصين

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جاوة الإندونيسية

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة سواحل بنما

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية