زلزال الجمعة في الأهلي، إقالة عبد الحفيظ بعد أبو عبلة (نار تحت الرماد) وخالد بيبو ينجح في الوصول لهدفه

الأهلى، لا حديث يعلو عن توجيه الشكر إلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بعد ساعات قليلة من انتهاء موسم الأهلي الكروي الناجح جدا على كافة المستويات، والفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري مرتين وكأس مصر.

إقالة سيد عبد الحفيظ وقبله أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، كانت بمثابة نار تحت الرماد خاصة وأن القرار الصادر تجاه الثنائي لم يكن مفاجأة بل توقعه الكثيرون وفقا لما تكشفه فيتو في السطور التالية..

إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالأهلى

إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه قرار كان يتوقعه العالمون ببواطن الأمور داخل النادي الأهلي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بينه وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي دخل في أزمات بالجملة في وقت سابق بسبب رغبته في رحيل عبد الحفيظ.

وسار علي نفس الدرب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، الذي سبق وأن طلب ضرورة إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في وقت سابق، وتحديدا بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية مقابل هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

محسن صالح طلب من الخطيب في أكثر من جلسة ضرورة إجراء تعديلات على منصب مدير الكرة ، وطلب بشكل صريح رحيل سيد عبد الحفيظ ولكن الخطيب كان يرى أن التوقيت غير مناسب على الإطلاق، خاصة وأن الخطيب لا يميل إلي فكرة اتخاذ القرارات في منتصف الموسم الكروي، على أن يكون الحساب نهاية الموسم.

الخطيب انتظر انتهاء الموسم ونفذ وعده للجنة تخطيط للكرة بالأهلي وأقال مدير الكرة وعرض عليه الانضمام إلي شركة الكرة عضوا بها.

المؤكد أيضا أن تهميش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤخرا وغيابه (إعلاميا) كان بمثابة تحضير للقرار الصادر اليوم.

تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ سيد عبدالحفيظ

وعلى صعيد تعيين خالد بيبو مدير كرة جديد بالأهلي فالجميع داخل الأهلي يعلم أنه كان يخطط للوصول إلي هذا المنصب طوال السنوات الماضية، حيث ارتضى عودة بدر رجب للإشراف على قطاع الناشئين من أجل تحضيره لهذا المنصب، فضلا عن موافقته على دخول وليد سليمان في منصب النائب من أجل تحضيره هو الآخر للتواجد بدلا منه، فور تعيينه مديرا للكرة وهو ما حدث.

قرار إقالة سيد عبدالحفيظ، فيتو

وعلى صعيد إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي فإن الأمر يعود إلي رؤية كولر الفنية ، وبعد شكوى عدد كبير من اللاعبين من طبيب الفريق، وعلى رأسهم محمد الشناوي الذي دخل معه في أزمة كبيرة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

سيد عبد الحفيظ والخطيب، فيتو

وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

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وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

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وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلى

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دورى ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

مصطفى يونس يكشف أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ

من جهته أكد الكابتن مصطفى يونس، قائد النادى الأهلى السابق أن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء كان متوقعا، وأنه بذل قصارى جهده وساهم في تحقيق العديد من البطولات خلال تواجده على مدار السنوات الماضية.

وقال يونس في تصريحات لـ"فيتو": إن عبد الحفيظ أحد أبناء الأهلي المخلصين ،وترك بصمة كبيرة خلال تواجده في السنوات الماضية كمدير للكرة، ورحيله وهو في قمة النجاح أفضل تكريم لمسيرته الناجحة مع القلعة الحمراء.

وختم يونس تصريحاته حول تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة بالنادي الأهلي خلفا لسيد عبد الحفيظ بقوله: "أتمنى له التوفيق وأن يوفق في هذا المنصب الذي شغله أبرز نجوم القلعة الحمراء على مر تاريخها".

ووقع الاختيار على خالد بيبو لخلافة سيد عبدالحفيظ فى المنصب وفق توضيحات النادي الأهلى، في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والإفريقي.