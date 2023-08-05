السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

زلزال يضرب باكستان،
زلزال يضرب باكستان، فيتو

ضرب  زلزال بقوة 5.4 درجة اليوم السبت، مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

زلزال يضرب باكستان 

وقالت  إدارة الأرصاد الجوية في باكستان في البيان الصادر عنها اليوم السبت، إن السكان شعروا بهزات أرضية في مناطق «باتاجرام» و«سوات» و«كورام» ومناطق مجاورة، حسبما نقلت  صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا، وخرج سكان تلك المناطق من منازلهم، خوفا من الزلزال.

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زلزال يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا 

وتعرضت المنطقة الأسيوية لعدد من الهزات الأرضية خلال الأسبوع الماضي، آخرها أمس الجمعة، عندما ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة بـ إندونيسيا وفقًا لما ذكره مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض.

ويوم  الخميس الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل بنما على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جاوة الإندونيسية

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