زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جاوة الإندونيسية

هز زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة بـ إندونيسيا عند الساعة 00:31 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكره مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض.



وأمس الخميس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل بنما على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت العالمي على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

Advertisements