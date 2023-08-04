زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جاوة الإندونيسية
هز زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة بـ إندونيسيا عند الساعة 00:31 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكره مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض.
وأمس الخميس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل بنما على المحيط الهادئ.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت العالمي على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.