الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انهيار 74 منزلا، زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب شرق الصين

زلزال يضرب الصين،
زلزال يضرب الصين، فيتو

زلزال يضرب الصين، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجة شرق الصين صباح اليوم الأحد، وفق ما أفادت هيئة  المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص وانهيار عشرات المباني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحا (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

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هزة قوية

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدا.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "10 جرحى"، وانهيار 74 منزلا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

وقال مستخدم آخر على موقع ويبو "لا يمكنني قول أي شيء سوى أنه مخيف".

والزلازل شائعة في الصين ولكن من النادر أن تضرب الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

وذكر مسئول من مكتب شاندونغ لرصد الزلازل أن احتمال وقوع زلزال أكبر "ضئيل جدا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

 

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زلزال يضرب الصين شرق الصين هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي

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