خبير أسواق مال يكشف أبرز نقاشات فعاليات "البورصة فى الساحل"
أوضح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات، وناقش أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة مقارنة مع السوق العقاري، وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية، سواء تلك التي تم الإعلان عنها مؤخرا أو التي في طور الإعداد.
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ومن جانبه قال خبير اسواق المال نبيل فرج لـ “فيتو”: إن الخطوات التي أجرتها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "كوربيه " وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال غير المصرفى هى بداية لحملة تسويقية كبيرة تستهدف المستثمرين العرب والأجانب بشكل قوى والدكانى أثبت براعته فى الحملات التسويقية للبورصة حتى الآن.
وأضاف فرج إن البورصة ستقوم بعدد من الفعاليات على مدار الأسابيع المقبلة في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة؛ للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وستستمر الفعاليات على مدار 4 أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، الجدير بالذكر يعد " باراجون هاب " أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة للتسويق لسوق الاوراق المالية.
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