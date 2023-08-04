خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة بالمركزي يؤدي إلى هبوط أسعار الذهب محليا

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%، وهذا القرار خالف التوقعات بتثبيت سعر الصرف وبذلك من النتائج المترتبة عليه هو التأثير وبقوة على سعر الذهب محليا فى السوق المصرى.

Advertisements

إجراء اقتصادي يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي

ومن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو” تعقيبا على قرار رفع سعر الفائدة اليوم بالمركزى: إجراء اقتصادي يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي بزيادة أسعار الفائدة، حيث يصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة وأيضا على مستوى الأسعار خاصة فى عملية الاستيراد لكن نحتاج إلى رقابة صارمة لأن الشركات والتجار تستغل ذلك فى رفع الأسعار دون أدنى مسئولية اجتماعية.

رفع سعر الفائدة بالمركزى يؤدى الى هبوط أسعاره محليا

وأضاف خضر محللا تأثير هذا القرار اليوم على اسعار الذهب محليا: رفع معدل الفائدة في البنك المركزي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار والذهب وعندما يرتفع معدل الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض، وهذا يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يتباطأ الاقتصاد.

السيد خضر، فيتو

أما بالنسبة للذهب، فإن رفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، حيث يمكن أن يصبح الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر جاذبية وبالتالي، قد يتحرك سعر الذهب في اتجاه الانخفاض، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه العلاقة ليست دائمة وقد تختلف تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة الدولار والذهب، مثل عمليات الطلب والعرض العالمية والتضخم والأوضاع السياسية والجيوسياسية.