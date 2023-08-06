الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 6-8-2023

التحليل الفني، فيتو
التحليل الفني، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بعد ساعة من تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 17516.81 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38 % عند مستوى 3539.01 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40 % عند مستوى 5220.61 نقطة. 

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تحليل المؤشر الرئيسى  EGX 30

تحليل المؤشر الرئيسي  EGX 30

على الرسم البياني اليومي، أغلق المؤشر بجلسة الخميس على وتيرة حيادية عند 14451 نقطة حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17300 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض ومن ثم استهداف مستويات منخفضة أكثر بكثير من 17110 - 16560 نقطة.

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي، أغلق المؤشر بجلسة الخميس على وتيرة إيجابية عند 3525 نقطة مرتفعا بفارق 20 نقطة بنسبة 0.58 % حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3545 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

مؤشرات، فيتو 

زيادة أسعار الفائدة جاءت  لتحجيم الطلب قدر المستطاع

إن زيادة أسعار الفائدة  جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من  معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن  التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر.

على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا  للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار  الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.

مؤشرات، فيتو 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع الخميس الماضي

هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21125 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 3510 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5178 نقطة. 

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