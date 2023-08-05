الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد العرقسوس للبشرة، يحميها من أشعة الشمس وينعمها

فوائد العرقسوس، فيتو
فوائد العرقسوس، فيتو

فوائد العرقسوس للبشرة، قد لا يتخيلها البعض، ويعتقد الكثيرون أن فوائد العرقسوس تتمثل فقط في تأثيره على الصحة، عند تناوله، في حين أن فوائد العرقسوس للبشرة عديدة ومذهلة،فيمكنه حل العديد من المشاكل التي تواجهها الفتيات مع مختلف أنواع البشرة.
 
فوائد العرقسوس للبشرة

العرقسوس للبشرة

وأكدت هبه محمد خبيرة التجميل، أن فوائد العرقسوس للبشرة، متعددة، فيمكن للعرقسوس أن يحل العديد من مشاكل الجلد والبشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تفتيح وعلاج البقع الداكنة
الإنزيم الرئيسي المسؤول عن تغيير لون البشرة، هو "التيروزيناز"، والذي يمنع العرقسوس افرازه، وبالتالي يمنع العرقسوس تكون البقع الداكنة على الجلد. كما أنه يساعد في التخلص من البقع الموجودة.
كما أنه يحتوي على الفلافونويد، وهو بوليفينول نباتي له خصائص مضادة للأكسدة، يمكن أن تحمي البشرة من تغير لونها.
هذه الخصائص نفسها تجعل العرقسوس هو الأفضل في علاج فرط التصبغ، وهي حالة يشكل فيها الجلد بقعًا داكنة على الجلد مما يجعلها تبدو غير متساوية في اللون والملمس. كما أنه يساعد في تقليل الكلف الذي يمكن أن يحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات الهرمونية أثناء الحمل.

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الحماية من الشمس
يلعب العرقسوس دورًا هاما في الحماية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى المساعدة في تفتيح البشرة المتضررة بالفعل من أضرار أشعة الشمس، يحتوي العرقسوس على مادة الجلابريدين، والتي من المعروف أنها تساعد في إيقاف تغير لون البشرة أثناء التعرض للشمس وبعده مباشرة. الأشعة فوق البنفسجية هي السبب الرئيسي لتغير لون الجلد، لكن الجلابريدين يحتوي على إنزيمات تحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تمنع حدوث تلف جديد للجلد.

علاج آثار حب الشباب
العرقسوس علاج فعال لآثار حب الشباب، فبعد أن يختفي حب الشباب، أحيانا يترك ندبات وآثار مزعجة على البشرة، وهنا يأتي دور العرقسوس في تسريع عملية الشفاء عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، وهو حمض أميني مسؤول عن تصبغ الجلد، وعلى الرغم من أن الميلانين يساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن الإفراط في إفراز الميلانين يمثل مشكلة أخرى، فيمكن أن يؤدي إنتاج الميلانين الزائد أثناء التعرض لأشعة الشمس إلى تأثيرات غير مرغوب فيها، بما في ذلك الندوب الداكنة وحتى سرطان الجلد.

يهدئ الالتهابات
العرقسوس له تأثير مهدئ على الجلد، ويساعد على تخفيف الالتهاب. كما يمكن أن يقلل الجلسرهيزين الموجود في العرقسوس من الاحمرار والتهيج والتورم، ويستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد والأكزيما.

فوائد العرقسوس للبشرة

ينعم البشرة
من فوائد العرقسوس للبشرة،  أنه يساعد في تجديد إمدادات الكولاجين في بشرتنا، وهو ضروري للحفاظ على مرونة بشرتنا ونعومتها. 
ليس ذلك فحسب، بل يساعد العرقسوس في الحفاظ على حمض الهيالورونيك، وهو جزيء سكر له القدرة على الاحتفاظ بما يصل إلى 1000 مرة من وزنه في الماء ويحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

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فوائد العرقسوس، الأفضل للمعدة ولمرضى السكري

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