الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 17567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 21287 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 3563 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% عند مستوى 5254 نقطة. 

تأثير رفع الفائدة على البورصة 

وتحدث ريمون نبيل خبير أسواق المال عن أداء البورصة، يوم الخميس الماضي، وتأثير انتظار المستثمرين لقرار البنك المركزي، حيث أغلقت تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات، ما بين ارتفاع المؤشر السبعيني، وهبوط المؤشر الثلاثيني ليغلق بالقرب من 17451 نقطة، ليظل الآن المستوى الهام في طريق استمرار ارتفاع المؤشر هو مستوى 17700 نقطة الذي في حال تأكيد اختراقه قد تتغير النظرة إلى الإيجابية لنستهدف الحد العلوي من الاتجاه العرضي للمؤشر عند 18200 نقطة.

Advertisements

وتابع خبير أسواق المال: إنه في حال استمرار التداول أسفل 17700 نقطة، قد تعيد البورصة تجربة مستوى الدعم الفرعي عند 17300 نقطة، والذي يعد هو مستوى الخسائر الحالي للمؤشر، حيث الإغلاق أسفله يزيد من استمرار القوة البيعية لإعادة تجربة مستوى 16500 نقطة.

وأكد أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأكثر توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة متباينا، لافتا إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى، والتي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية إدخارية أعلى من 22%، وهذا الأمر كان سيكون له مردود سلبي على أداء البورصة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة. 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزى الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر السبعينى المؤشر الثلاثيني ايجي اكس 30 محدد الاوزان شركات الصغيرة والمتوسطة لجنة السياسات النقدية

مواد متعلقة

سلطان عمان في زيارة تاريخية للقاهرة.. محطات تطور العلاقات المصرية العمانية.. وحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة

35 صورة ترصد آخر تطورات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

خبراء: ارتفاع أسعار السولار ينعكس على مؤشر التضخم.. ويحذرون من استغلال وجشع تجار الأزمات

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

العالم على صفيح ساخن: أوكرانيا والسودان أبرز البؤر الملتهبة، وتصعيد في تايوان والكوريتين

جرائم هزت الشارع المصري في رمضان.. أب يقتل طفله.. وآخر يقتل عمه وخاله

صفاء أبو السعود لـ (فيتو): أغنية أهلا بالعيد ماركة مصرية مسجلة.. ونجاحها "فضل الله"

المستشار محمد خفاجي: فيلم كليوباترا يجسد ديكتاتورية الفن المزيفة للتاريخ

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية