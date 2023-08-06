الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 38 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 499 حكما قضائيا

اسلحة نارية المضبوطات،
اسلحة نارية المضبوطات، فيتو

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن  ضبط  38 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
 

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وضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 499 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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