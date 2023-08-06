الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

قرط ذهبي،فيتو
قرط ذهبي،فيتو

عثر صياد هولندي على قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاما، وأعاده إلى صاحبه الذي يعمل صيادا أيضا.

وأضاع هينك كويبر قرطه حين كان يصطاد وحيدا عام 2000، حيث اشتراه عام 1985، ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها "WR70.

وقال كويبر بعد أن أعيد القرط إليه: "هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى".

وارتداء الأقراط الذهبية تقليد بحري قديم لا يزال الصيادون يمارسونه حتى اليوم، للتكفل بمصاريف الجنازة إذا غرقوا في البحر وجرفت المياه أجسادهم. فيحفرون عليه اسم السفينة التي يعملون عليها وميناء مدينتهم، وهذه النقوش توضح المكان الذي قدم منه البحار حتى يُعاد إليه جثمانه.

Advertisements

وعثر على القرط نوان شرويفرز، وهو صياد متدرب يعمل على سفينة صيد محار في زيلند، وتحمل اسم "YE-118 Noordland"، بعد أن رأى شيئا يلمع في صمام تصريف المياه من السفينة أثناء تنظيفه لسطحها بخرطوم مياه.

وقال شرويفرز: "كنت أتفقد السفينة حين انتهينا من الصيد وأنظف كل شيء بخرطوم المياه حين رأيته".

وأدرك الطاقم في الحال أن القرط يخص صيادا، ونشر ربان السفينة روبرت مول صورة له على "فيسبوك" وقال: "كان حرفا WR والرقم 7 ظاهرين.

وشاهد شقيق كويبر الصورة وأبلغه بأمره وكانت لحظة مؤثرة لأن القرط له أهمية خاصة لكويبر، لأن سفينة "WR70" غرقت عام 1987 أثناء عاصفة قبالة فريزلاند.

ورغم أن جميع أفراد الطاقم نجوا كانت تجربة مخيفة، وقال: "ما زلت تنتابني قشعريرة حين أتذكر ما حدث" ولن يرتدي كويبر القرط بعد الآن، لكنه سيحتفظ به حيث قال: "أخشى أن أفقده مرة أخرى".

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

المشدد 7 سنوات لعاطل شرع في سرقة قرط ذهبي من طفلة بمسجد في طوخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سفينة صيد مصاريف الجنازة قرط ذهبي حلق صياد

مواد متعلقة

أول تعليق روسي عقب الهجوم الأوكراني على سفينة روسية

صياد روسي يوثق صيدا نادرا لسمكة تخرج أحشاؤها من فمها (فيديو)

المشدد 7 سنوات لعاطل شرع في سرقة قرط ذهبي من طفلة بمسجد في طوخ

روجينا: بكيت بعد حلق شعري في مسلسل "ستهم"، وهذا رد فعل أشرف زكي وبناتي (فيديو)

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية