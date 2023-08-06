إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي أمس السبت

مرعي البريمو، يواصل الفنان محمد هنيدي في تحقيق نجاحا كبير بفيلمه الجديد مرعي البريمو الذي يعود به للجمهور بعد آخر أفلامه التي تحمل عنوان “نبيل الجميل اخصائي التجميل”.

إيرادات مرعي البريمو

وحقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي إيرادات أكثر من مليون جنيها في شباك التذاكر أمس السبت، وجمع بالتحديد مليون و91 ألف جنيه محتلًا بهم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية.

فيلم مرعي البريمو

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

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تعاون محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد

وفيلم مرعي البريمو يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".

وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحًا كبيرًا