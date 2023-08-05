السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مرعي البريمو، أكثر من 4 ملايين جنيه إيرادات للفيلم في 3 أيام

مرعي البريمو، فيتو
مرعي البريمو، فيتو

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي، أمس الجمعة، إيرادات كبيرة تخطت المليون و765 ألف جنيه، وذلك في دور العرض السينمائي المختلفة. 

 

إيرادات فيلم مرعي البريمو

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن منذ طرحه قبل 3 أيام في السينمات لـ 4 ملايين و400 ألف جنيه.

 

فيلم مرعي البريمو 

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

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تعاون محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد 

وفيلم مرعي البريمو يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".

 

وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحًا كبيرًا.

تعرف علي إيرادات مرعي البريمو لـ محمد هنيدي في أول أيام عرضه

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إيرادات فيلم مرعي البريمو فيلم مرعي البريمو مرعي البريمو محمد هنيدي سعيد حامد

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