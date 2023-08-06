سحر رامي: حققت نجاحا كبيرا في الإعلانات واتعرفت في الوسط الفني (فيديو)

سحر رامي، قالت الفنانة سحر رامي: "أول بداية ليا كانت مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحية المهزوز، وبعدين مسرحية أخرى اسمها انت حر، ثم عدت إلى فرقة الباليه، ودخلت في الإعلانات".

بداية معرفة فؤاد المهندس

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المنسي" المذاع على قناة "هي": "لما عملت إعلانات حققت نجاح كبير، وبدأت أتعرف في الوسط الفني وبدأوا يعرفوا اسمي وشهرتي، وبعد كده فؤاد المهندس عرفني من الإعلانات وقالهم هاتولي البت بتاعت الشراشيب لإنه مكنش يعرف اسمي".

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مسرحية قسمتي مع فؤاد المهندس

وتابعت سحر رامي:"بعد الإعلانات اشتغلت مع الفنان فؤاد المهندس في مسرحية قسمتي، وبعد كده عملت اعلانات تاني وفوازير وخلال الفوازير كان فيه مسلسلات ومسرحيات".



رأي فؤاد المهندس في سحر رامي

ولفتت:"أول لقاء جمعني بفؤاد المهندس كان في مسرح الزمالك، واتعرفت عليه وقال لي عجبتيني أوي في إعلان الشراشيب بالحركات، وقال لي عايزيني تمثلي معانا علي المسرح واختبرني ونجحت".



في وقت سابق، تحدثت الفنانة سحر رامي زوجة الفنان الراحل حسين الإمام عن رأيها في بعض الفنانين الذين استخدموا السوشيال ميديا مؤخرا في شكواهم من قلة المشاركة في الأعمال الفنية.



تأثير السوشيال ميديا



وقالت سحر رامي في تصريح خاص لـ فيتو: "إذا السوشيال ميديا لبت مطالبهم وساعدتهم في المشاركة في أعمال فنية هذا شيء جيد، ومن الطبيعي إن كل الفنانين يشاركون في أعمال فنية.. مش المفروض أنهم يشتكوا لأن من المفروض أن كل الفنانين يشاركوا في أعمال فنية ولا تصح ظاهرة الاقتصار علي البعض فقط ".

كما تحدثت الفنانة سحر رامي عن سر ابتعادها عن الساحة الفني لفترة ليست قصيرة بسبب قلة المشاركة في الأعمال الفنية.



غياب سحر رامي



و أضافت:" أنا لا أعرف سبب ابتعادي عن الساحة الفنية وأعلم جيدا أن الجمهور يسأل عني ولكني لا أتلقى عروضا للمشاركة في أعمال فنية سواء في السينما والدراما والمسرح.. أتمنى المشاركة في عمل فني قريبا، لأن الفنان يريد أن يعمل في الفن حتي وفاته وهناك شخصيات كثيرة أتمني تقديمها للجمهور".



والفنانة سحر رامي من مواليد عام 1961، تخرجت في المعهد العالي للباليه، وعملت في البداية من خلال اﻹعلانات التليفزيونية، كما عملت مع الفنان سمير غانم فيما بعد من خلال فوازير فطوطة الذي كان يذاع في شهر رمضان.



وذاع اسم سحر رامي بعد ذلك سينمائيا وتلفزيونيا ومن أشهر أعمالها: كابوريا، حرب الفراولة، أشيك واد في روكسي.