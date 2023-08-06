الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هل سحر رامي كانت ستقاضي هيثم أحمد زكي بسبب "كابوريا"؟ الفنانة توضح (فيديو)

سحر رامي وهيثم أحمد
سحر رامي وهيثم أحمد زكي، فيتو

سحر رامي، قالت الفنانة سحر رامي: "فيلم كابوريا لأحمد زكي من إنتاجي أنا وزوجي الراحل حسين الإمام، ولما جينا نعمل الفيلم مكنش معانا رأس مال كبير، والأرقام المالية مكانتش كبيرة زي دلوقتي، وأجور أحمد زكي ورغدة بسيطة جدا".

نقلة نوعية في السينما بعد فيلم كابوريا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المنسي" المذاع على قناة "هي": "فيلم كابوريا نجح نجاح عظيم جدا، وعمل نقلة في السينما وأخذنا جائزة أفضل فيلم، وأحمد زكي كان في أحسن حالاته، ورغدة كانت رهيبة وأغنية العمل كسرت الدنيا، وأنا مكنتش هاعمل الدور بتاعي لإن كنا مقررين؛ أنا وحسين الإمام إننا ننتج ومنشاركش في التمثيل علشان ميتقالش بيشغل مراته وأنا مش البطلة، ولكن خيري بشارة أصر إني أعمل الدور".
 

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كواليس فيلم كابوريا

وأكملت: "خيري بشارة كان شايفني في الدور بفيلم كابوريا، وفريق العمل كله كان كويس وبذل مجهود جبار في الكواليس، وكلنا كنا في أحسن حالاتنا في التمثيل". 

 

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حقيقة مقاضاة هيثم أحمد زكي بسبب كابوريا

وأشارت:"هيثم أحمد زكي كان عايز يعمل جزء ثاني من فيلم كابوريا، ولكن غير صحيح ما نشر إني قلت لو عمل كده هقاضيه، ومعرفش أصلا حاجة عن الموضوع ده من أساسه وأنا مش من حقي أقاضيه لأن الحقوق الفكرية ملك عصام الشماع، ولو حد أخد حتة من كابوريا هيدفع فلوس لإنه ملكي أنا".

في وقت سابق، كشفت الفنانة سحر رامي عن حقيقة ظلمها فنيا بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقالت الفنانة سحر رامي في تصريح خاص لفيتو:" إنها لم تظلم فنيا على الإطلاق وأن كل فنان له زمنه ووقته مؤكدا “كلمة ظلم مش في قاموسي والأرزاق بتاعت ربنا”.

وكانت تحدثت الفنانة سحر رامي زوجة الفنان الراحل حسين الإمام  في وقت سابق كا عن بدايتها الفنية  وعن أول فنان وقفت أمامه بالإضافة إلى حديثها عن قصة دخولها عالم " الباليه".

وقالت الفنانة سحر رامي في تصريح خاص لفيتو، إن بدايتها كانت راقصة باليه وهي في سن الـ 12 عام من عمرها وأنها  سافرت   للعديد من الدول  للمشاركة في عروض “رقص الباليه”، ثم  اتجهت للعمل في الإعلانات  وبعدها المسرح وكانت انطلاقتها الفنية مع الفنان محمد صبحي.


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