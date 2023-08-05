تعرف على أبرز المحاور المرورية بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها أبرز المحاور المرورية الجديدة التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية.

محور عمرو بن العاص

-يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري).

-ينفذ المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية.

-يشمل كوبري علوي بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

-يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضًا مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا").

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-يتضمن العمل بالمشروع، تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3) حارة مرورية في كل اتجاه.

محور أحمد عرابي

-يربط المحور بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى.

-يصل طوله لـ11كم وعرضه لـ6 حارات مرورية لكل اتجاه.

-تم ربط المحور بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر.

-يسهم في حل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

-يستهدف المحور الجديد تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

-يمر المحور على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها.

محور الفريق كمال عامر

-شهدت التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

-ينقسم المحور إلى أربع قطاعات رئيسية وهم:

-القطاع الأول: بدايةً من دائرى المنيب مرورًا بكوبرى ترسا، كوبرى العمرانية، شارع الهرم وكوبرى فيصل وصولًا إلى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كبرى صفط اللبن.

-القطاع الثاني: بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

-القطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورًا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبرى البراجيل.

-القطاع الرابع: يصل بين الدائرى الوراق محور تحيا مصر بطول 3 كم.

أهمية محور كمال عامر

_ اختصر زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط، وذلك بالتحرك من مطلع المحور بجوار محطة قطارات بشتيل والسير على سرعة لا تتعدى 80كم والنزول من منزل أرض اللواء.



_ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

-يستغرق قائدي السيارات المستخدم المحور خلال ٤ دقائق فقط للانتقال من العمرانية إلى جامعه الدول العربية بالمهندسين.