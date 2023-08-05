الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يستقبل ملك البحرين ويؤكدان تعزيز آليات العمل العربي المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. 

كما استعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حمد بن عيسي

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

المؤشر العالمي للذهب مباشر، سعر جرام المعدن الأصفر مساء السبت بالأسواق 5-8-2023

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية