وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر (صور)

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، مركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز.



وقامت مجموعة من الطلائع بتنفيذ عرض فنى فى بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة كما قام الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كافة ارجاء المعرض وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات فى المعرض.

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وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

فيما قام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات خطة الوزارة التنفيذية.

يذكر أن الملعب الخماسي الجديد والذي تم تنفيذه حديثا يستضيف مباريات دوري الشوارع والذي تم الإعلان عن إطلاقه مؤخرا من قبل وزير الشباب.



وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

وتابع صبحي وراشد تدريبات فريق مشروع " ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم " والذى تقوم الوزارة بتنفيذه والإشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وتقوم فكرة المشروع على نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل، بالإضافة إلى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم.



مركز شباب الكوم الأخضر

كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة الأفراح التابعة لمركز الشباب والتى نفذتها الوزارة حديثا، وفى نهاية جولته بمركز شباب الكوم الأخضر قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لحمام السباحة بالمركز والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية.

وأكد وزير الشباب على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالإضافة إلى زيادة وتنمية الوعي لدى شبابنا.

مبادرة صيف شبابنا

وأشار صبحي أن الوزارة قد أطلقت فى هذا الصيف مبادرة " صيف شبابنا" تلك المبادرة التى تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية المقام بمركز شباب الكوم الأخضر حرص المحافظة على التوسع فى إقامة معارض تسويق المنتجات الحرفية واليدوية مما يسهم في أتاحة الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.



وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف محافظ الجيزة بضرورة التعاون بين جهاز رعاية تشغيل الشباب ومديرية الشباب والرياضية لتنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتا بأن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددا من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

رافق وزير الشباب بجولته ومحمد نور السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمى رئيسا للإدارة المركزية للمدن الشبابية، و نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، ومحمد عبدالنبى رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.