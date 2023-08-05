تشكيل مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية، غياب طارق حامد

البطولة العربية، أعلن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال ونونو سانتوس المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

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في خط الهجوم: مالكوم.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

وشهد تشكيل الاتحاد غياب طارق حامد لاعب المنتخب الوطني بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الوجه في مباراة الصفاقسي التونسي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، صالح العامري.

في خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، جواو جوتا.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتقام مباراة الهلال السعودي واتحاد جدة بربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويصطدم المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ونونو سانتو، وجها لوجه للمرة الثامنة، عندما يلتقي الهلال مع الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف.



وكانت مواجهات المدربين في البرتغال، حيث التقى ريو آفي مع نونو، وبنفيكا بقيادة جيسوس 4 مرات في الدوري على مدى موسمين، خسرها نونو كلها، منها هزيمتان بالأربعة والستة.

وعاد المدربان وتواجه الفريقان في نهائي بطولتي كأس البرتغال، وكأس الدوري، واكتفى سانتو بوصافة البطولتين، في 7 و18 مايو 2014.

وبعد عامين، قاد نونو فريق بورتو المعروف بتقاليده في تحقيق البطولات، وفي ثالث جولات الدوري موسم “2016ـ2017” استقبله جيسوس، الذي كان يشرف على سبورتينج لشبونة، ومجددًا انتصر خورخي للمرة السابعة على التوالي.

ونجح سانتو في تحقيق فوزه الوحيد له على جيسوس إيابا، ليسهم في حسم الوصافة وبطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا.

ويطمح سانتو لتحقيق الانتصار على جيسوس والعبور للدور نصف النهائي وتسديد جزء من الدين.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي

الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي

الساعة: 9 مساء