الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي  ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالب وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية  الرياضية بنسبة نجاح بلغت  ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

 

بمشاركة 16 ألف طالب، ختام امتحانات الدور الثاني بالإعدادية ببني سويف

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 (صور)


كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين  بنسبة نجاح بلغت 100 %، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ %  .

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