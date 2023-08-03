الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

بمشاركة 16 ألف طالب، ختام امتحانات الدور الثاني بالإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

اختتمت امتحانات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، والتي جرى عقدها على مدار أسبوع بداية من السبت الماضي، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 16 ألف طالبًا وطالبة أمام 114 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من "محمد عبدالتواب" وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على  سير أعمال الامتحانات التي اختتمت "اليوم" بمادة العلوم، حيث أشار وكيل الوزارة إلى متابعته لختام أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مؤكدًا بأن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

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وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال تقدير الدرجات، تتم أولًا بأول بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان، في جميع المواد في القطاعين (أ، ب) حيث يشمل القطاع  (أ) إدارات "بني سويف، ببا، اهناسيا" ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية والقطاع (ب) ويضم إدارات "الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن" ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي 16 ألف 688 طالبا وطالبة.

 

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