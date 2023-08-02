الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات "الدور الثاني" للشهادة  الثانوية الأزهرية للقسمين (الأدبي والعلمي) والبعوث والشهادة الإعدادية "بعوث"  للعام الدراسي ١٤٤٤ه‍ -٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

 

جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، للقسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس، بأداء امتحان مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية.

وتنتهي امتحانات القسم العلمي بالدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، بمادة الفيزياء.

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كما تبدأ امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس، بأداء الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.

وتنتهي امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، يوم الاثنين 28 أغسطس، في مادة التاريخ.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بشكل عام 52.38%، وكانت نسبة النجاح في القسم الأدبي فقط 46.63% وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34%.

وفتح الأزهر الشريف، باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023م، وستفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة مائة جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح، مهنئا الناجحين ومتمنيا لهم دوام التفوق والتميز.
 

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المعاهد الأزهرية بفلسطين تختتم امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

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