تعرف على قصة المسلسل الكويتي "غسيل"

قصة مسلسل غسيل، يعتبر مسلسل غسيل من أبرز المسلسلات الخليجية التي يتم عرضها حاليًا، ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا المسلسل الناجح على رأسها قصة مسلسل غسيل.

قصة مسلسل غسيل الكويتي

وتدور قصة مسلسل غسيل حول حكاية زوجين، هما: "حنين"، و"حسن"، اللذين تزوجا بعد قصة حب عاصفة، وسط معارضة عائلتيهما، إلا أن قصة مسلسل غسيل التي كتبها فهد العليوة، وأخرجها أحمد عبدالواحد، تكشف مع توالي حلقات المسلسل، الذي يعرض حاليًا عجزهما عن تحقيق السعادة، وسط توالي ضغوطات الحياة.

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ففي قصة مسلسل غسيل يلجأ الثنائي إلى غسيل الأموال حتى يحققا أحلامهما، ولكن مشروعهما المربح بداية قد يدمر كل ما لديهما.

حلقتان جديدتان من مسلسل غسيل

تطرح منصة شاهد الليلة حلقتين جديدتين من مسلسل غسيل وهما الحلقتان ٥ و٦ اللتان ينتظرهما الجمهور في ظل تصاعد الأحداث.

وسوف توفر المنصة الحلقتين من مسلسل غسيل الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت مصر والسعودية.

عدد حلقات مسلسل غسيل

ويبحث متابعو المسلسل عن كل التفاصيل الخاصة به مثل معرفة عدد حلقات مسلسل غسيل، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل غسيل فإن المسلسل الكويتي مكون من ٨ حلقات، ويعكس عدد حلقات مسلسل غسيل أنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الرائجة مؤخرًا وهي المسلسلات القصيرة.

شخصيات مسلسل غسيل الكويتي

وتجسد الفنانة شجون الهاجري شخصية حنين وهي امرأة طموحة ذات شخصية قوية، وتحلم حنين بأن تصبح مصممة أزياء لها صيت عالمي وتتسم شخصيتها بأنها شخصية لا تقبل بأنصاف الحلول، بينما يقدم الفنان عبد الله بو شهري شخصية حسن وهو مرح لديه أحلام بسيطة وهو عاشق لزوجته ولا يتمنى شيئًا في الحياة سوى إسعادها، وهو يأمل بأن يحظى بوظيفة ذات راتب جيد.

وهناك شخصيات أخرى في المسلسل يجسدها عدد من النجوم، فهناك شخصية مريم التي تجسدها الفنانة زينب أحمد وهي شخصية ذات ذكاء حاد وتتميز بأنها قوية الملاحظة، ولكنها أنانية لا تفكر سوى في مصلحتها فقط، كما أنها شخصية جافة بسبب شئ تعرضت له في الماضي، وهناك أيضًا شخصية رئيسية وهي شخصية بدر وهو شاب شديد الاهتمام بنفسه وذو كبرياء عالي وأكثر ما يهتم به هو المال والشهرة.

أبطال مسلسل غسيل

المسلسل الكويتي “غسيل” من بطولة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبدالله عبدالرضا، زينب بهمن.