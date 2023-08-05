ركين سعد تنشر صورا جديدة لكواليس مسلسل ريفو

مسلسل ريفو، نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام صورًا جديدة من كواليس مسلسل ريفو الذي انتهى عرضه مؤخرًا.

وجمعت الصور ركين بأبطال المسلسل الذي نجح نجاحًا ملحوظًا بمجرد طرح حلقاته الأولى سواء بالجزء الأول أو الثاني.

أمير عيد ينشر صورة لشادي

نشر أمير عيد صورة من الحادث الذي تعرض له شادي أشرف في مسلسل ريفو 2 وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، ويظهر في الصورة ومنتصف جسده خارج السيارة المهشمة وعلى وجهه الدماء بينما يمسك هو بسيجارة في يده.

وانهالت التعليقات على صورة أمير عيد، معظمها يعلق في سخرية أن هذا المشهد كان سببًا في بكاء أصحابها أثناء مشاهدته في مسلسل ريفو 2 بينما يدخن هو السجائر فقال أحد المتابعين “احنا نعيّط وأنت بتشرب سجاير يا نجم ؟ متشكرين والله”، وقالت متابعة “يعني انا قاعدة مش عارفة أموف أون وبعيط علي شادي وإنت هنا بتنزل بوستات عادي !!”.

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كواليس ضاحكة في مسلسل ريفو 2

سيطر على أحداث مسلسل ريفو خاصة مسلسل ريفو 2 الحزن فخلال هذا الموسم من المسلسل كانت الحلقات تكشف الكثير عن ماضي ريفو الحزين وصولًا إلى حادث وفاة شادي أشرف وانتهاء حلم ريفو ثم عودتهم من جديد في حفل لم يخل من الحزن.

وبالرغم من الأحزان، إلا أن الكواليس كانت غير، فالحب والضحك والسعادة كانت تجمع بين أبطال المسلسل على رأسهم أمير عيد، وهو ما كشفته الصور وأكثر من فيديو نشره الفنان صدقي صخر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.