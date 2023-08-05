هنا الزاهد تحتفي بإعجاب الجمهور بمسلسلها الجديد

سيب وأنا اسيب، حرصت الفنانة هنا الزاهد على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب.

وأعادت هنا نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي تقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

هنا الزاهد تسخر من رقصها في المسلسل

وسخرت هنا الزاهد من رقصها في مسلسلها الجديد سيب وأنا اسيب، والذي تشارك فيه مع الفنان أحمد السعدني.

ونشرت هنا فيديو ساخر من مسلسل سيب وانا اسيب وهي ترقص قبل أن تهرب ليلة زفافها على أحمد السعدني، وكتب على الفيديو “تعرفي ترقصي؟.. ده أنا هبهرك”، ويكشف الفيديو عن طريقة رقص كوميدية اعتمدتها نبيلة أو بيلا في المسلسل.

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مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

وشهد مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة ٤ في فقرة العودة إلى الماضي حينما كان إبراهيم يعد منزل الزوجية مع نبيلة، وتتلقى الأخيرة رسالة تفيد بقبولها في مسابقة تصميم الأزياء وتشعر بسعادة غامرة.

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

وبالعودة إلى الماضي في سيب وأنا اسيب الحلقة ٤، يجبر إبراهيم زوجته بيلا على إخبار كارلوس بأمر زواجها ولكنها تواصل كذبها على كارلوس، وعلى مستوى العمل تنصح سماح صديقتها بيلا بالعودة إلى العمل خاصة أنها سيتم تكريمها في مهرجان سيقام في مدينة الإسكندرية كأكثر الشخصيات المؤثرة بالشرق الأوسط، وتعود إلى جمهورها وتتحدث إليهم في “لايف” وتلقي التحية في مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤على كارلوس فيستشيط ابراهيم غضبًا.

ويواصل الثنائي إبراهيم وبيلا الانتقام من بعضهما فتحرق بيلا شاشة تليفزيون ابراهيم خلال مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة ٤ فيحضر ابراهيم فتاة ليل إلى المنزل ولكن بيلا تفسد خطته بظهورها في صورة الحامل، وفي الأخير وخلال سيب وانا اسيب الحلقة ٤ تأتي والدة بيلا في محاولة منها لإقناع إبراهيم بترك بيلا وتمنحه المهر الذي دفعه ولكنه يرفض رفض قاطع.