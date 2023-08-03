الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هل أثر مسلسل ريفو بالسلب على فرقة كايروكي؟

ريفو، فيتو
ريفو، فيتو

مسلسل ريفو، حقق نجاحًا لافتًا للأنظار منذ عرض الموسم الأول منه، وفي الثاني أثبت مسلسل ريفو أن نجاحه لم يكن من قبيل الصدفة بل أنه مسلسل بالفعل يستحق كل إشادة وثناء.

 

ريفو يثير الحنين في نفوس الجمهور

ولقد أدى نجاح مسلسل ريفو في إثارة مشاعر الحنين داخل نفوس قطاع كبير من الجمهور لم تكن تهتم من قبل بفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد، ولقد دفع هذا الحنين الكثير من متابعي المسلسل للرغبة في معاصرة حفلة من حفلات ريفو تلك الفرقة التي تعلقوا بها على مدار ٢٠ حلقة خلال موسمين، وتعالت النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الراغبة في حضور حفل لريفو في العجمي على غرار ما كان يحدث في المسلسل.

Advertisements

 

ونتيجة لما سبق ظهر قطاع جديد من الجمهور الذي عشق شخصية شادي أشرف في مسلسل ريفو والذي قدمه أمير عيد وأغنياته المؤثرة مع فرقة ريفو وأرادوا أن يعيشوا حالة مسلسل ريفو في الواقع فوجدوا أن كايروكي يمكنها أن تقدم ما يتمنوه، ولم لا وبطلها هو أيضًا بطل ريفو وعازف الدرامز الخاص بها هو تامر هاشم نجم فرقة كايروكي وعازف الدرامز بها أيضًا.

ريفو وكايروكي

وربط الجمهور بين ريفو وكايروكي، ولقد اتضح هذا وكان أمرًا جليًّا في آخر حفلتين قدمها فريق كايروكي، حيث نفذت تذاكر الحفلات بالإضافة إلى وجود آلاف من الجمهور يتابعون حفلة كايروكي أون لاين من كل أنحاء العالم، وفي الحفلة نادى الجمهور باسم ريفو وطالبوا أمير عيد بغناء أغنيات من المسلسل.

 

هل أثر ريفو بالسلب على كايروكي؟

وبالرغم من أن ما سبق يثبت أن ريفو كان له كبير الأثر في زيادة شعبية كايروكي، ولكن هناك عدد من جمهور الفريق ومتابعيه منذ زمن طويل والعشاق لأغنيات كايروكي خاصة القديمة التي تبعد في كلماتها وأفكارها عن أغنيات “ريفو” شعروا بهذا الجمهور الجديد الذي ظهر في حفلات كايروكي، وشعروا كذلك بالغربة في الحفلة حينما كان يغني أمير أغنيات كايروكي الشهيرة ولا يتفاعل الجمهور مع الأغنيات بالصورة المعتادة نظرًا لوجود كثيرين ممن هم حديثي العهد بمتابعة كايروكي، وهذا تسبب في شعور كثير من جمهور كايروكي الذين عبروا عن مشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلسل ريفو وبالرغم من نجاحه هو وأبطاله إلا أنه كان له تأثير سلبي في كايروكي.

موعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة 5

ديزني تعرض المقطع التشويقي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "لوكي"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل ريفو ريفو كايروكي تامر هاشم أمير عيد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة 5

ديزني تعرض المقطع التشويقي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "لوكي"

شاهد أغنية عاش لأحمد السعدني ومحمد جمعة من مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

أبرزها مسلسل سفاح الجيزة، أعمال جديدة على منصة شاهد في أغسطس

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة

البطولة العربية، ماني يبلغ مدرب النصر السعودي موقفه من اللعب ضد الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية