هل أثر مسلسل ريفو بالسلب على فرقة كايروكي؟
مسلسل ريفو، حقق نجاحًا لافتًا للأنظار منذ عرض الموسم الأول منه، وفي الثاني أثبت مسلسل ريفو أن نجاحه لم يكن من قبيل الصدفة بل أنه مسلسل بالفعل يستحق كل إشادة وثناء.
ريفو يثير الحنين في نفوس الجمهور
ولقد أدى نجاح مسلسل ريفو في إثارة مشاعر الحنين داخل نفوس قطاع كبير من الجمهور لم تكن تهتم من قبل بفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد، ولقد دفع هذا الحنين الكثير من متابعي المسلسل للرغبة في معاصرة حفلة من حفلات ريفو تلك الفرقة التي تعلقوا بها على مدار ٢٠ حلقة خلال موسمين، وتعالت النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الراغبة في حضور حفل لريفو في العجمي على غرار ما كان يحدث في المسلسل.
ونتيجة لما سبق ظهر قطاع جديد من الجمهور الذي عشق شخصية شادي أشرف في مسلسل ريفو والذي قدمه أمير عيد وأغنياته المؤثرة مع فرقة ريفو وأرادوا أن يعيشوا حالة مسلسل ريفو في الواقع فوجدوا أن كايروكي يمكنها أن تقدم ما يتمنوه، ولم لا وبطلها هو أيضًا بطل ريفو وعازف الدرامز الخاص بها هو تامر هاشم نجم فرقة كايروكي وعازف الدرامز بها أيضًا.
ريفو وكايروكي
وربط الجمهور بين ريفو وكايروكي، ولقد اتضح هذا وكان أمرًا جليًّا في آخر حفلتين قدمها فريق كايروكي، حيث نفذت تذاكر الحفلات بالإضافة إلى وجود آلاف من الجمهور يتابعون حفلة كايروكي أون لاين من كل أنحاء العالم، وفي الحفلة نادى الجمهور باسم ريفو وطالبوا أمير عيد بغناء أغنيات من المسلسل.
هل أثر ريفو بالسلب على كايروكي؟
وبالرغم من أن ما سبق يثبت أن ريفو كان له كبير الأثر في زيادة شعبية كايروكي، ولكن هناك عدد من جمهور الفريق ومتابعيه منذ زمن طويل والعشاق لأغنيات كايروكي خاصة القديمة التي تبعد في كلماتها وأفكارها عن أغنيات “ريفو” شعروا بهذا الجمهور الجديد الذي ظهر في حفلات كايروكي، وشعروا كذلك بالغربة في الحفلة حينما كان يغني أمير أغنيات كايروكي الشهيرة ولا يتفاعل الجمهور مع الأغنيات بالصورة المعتادة نظرًا لوجود كثيرين ممن هم حديثي العهد بمتابعة كايروكي، وهذا تسبب في شعور كثير من جمهور كايروكي الذين عبروا عن مشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلسل ريفو وبالرغم من نجاحه هو وأبطاله إلا أنه كان له تأثير سلبي في كايروكي.
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