لترشيد الاستهلاك، سؤال للحكومة عن خطة توفير لمبات الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع

تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، بشأن توفير "لمبات ليد" تعمل بالطاقة الشمسية في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال

وقال النائب فى سؤاله: تستهدف الدولة المصرية عمل ترشيد في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال، وبينها تخفيض معدلات إنارة الشوارع، متابعا: "هذا الأمر يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما الشوارع التي تشهد حوادث بسبب عدم وضوح الرؤية.

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لمبات ليد تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت كفاءة كبيرة في توفير الاستهلاك

وأشار إلى أن لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت كفاءة كبيرة في توفير الاستهلاك على نحو يحقق مستهدفات الدولة، وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتوفير لمبات ليد تستهدف تخفيض الاستهلاك وللحفاظ على البيئة.

توفير لمبات ليد تعمل بالطاقة الشمسية

وتسائل النائب عن خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المواءمة بين ترشيد الاستهلاك وكذلك الحفاظ على حياة المواطنين على الطرق فى ظل تقليل الإضاءة.

التحركات البرلمانية للنواب في مواجهة الحكومة

والسؤال البرلماني واحدا من الأدواب الرقابية التي يستخدمها النواب في مواجهة الحكومة، وهو الأداة الوحيدة التي يتم تفعيلها خلال فترة الإجازة البرلمانية، بينما يتم تعطيل باقي الأدوات الرقابية.

وتنص المادة 198 من الباب السابع "وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية" باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتنص المادة 199 من اللائحة أيضا على: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.

كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

فيما تنص المادة 200 على: تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:

أولا: إذا طلب العضو ذلك

ثانيا:إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الاسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابة بملحق خاص بمضبطة الجلسة.