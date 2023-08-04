مرفق الكهرباء يحذر: هذه الأجهزة تزود الاستهلاك

كشف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن وجود بعض الأجهزه الكهربائية بالمنازل تسرق الكهرباء وتزود الاستهلاك ، وجاء ذلك التحذير في ظل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.



وأكد الجهاز في بيان له أنه يحرص علي تقديم النصائح والإرشادات للمواطنين والتي تساعد علي خفض استهلاك التيار الكهربائي وخفض الفاتوره التي يتكفلها المواطن.

وأوضح أن الاجهزة الموجودة بالمنازل وتسرق التيار الكهربائي علي النحو التالي:

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- شاحن الموبايل: تستهلك الشواحن قدرا كبيرا من الكهرباء حتي مع عدم توصيل التليفون لها

- جهاز الريسيفر: يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء علي مدار الشهر بسبب شاشة العرض

- راوتر الإنترنت: يستهلك كهرباء أكثر بسبب وجود 4 لمبات إشارة للشبكة تعمل بشكل مستمر وفيشة 5- الأجهزة المغلقة: تستهلك كمية من الكهرباء من خلال الريموت حيث إنها تكون في وضع الاستعداد وبالتالي تكون مستهلكة للكهرباء.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات

لجنة إدارة الأزمات تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية

وعقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.



