البترول تعلن إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بعد تخفيضها لحل أزمة الكهرباء
أعادت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعي بمستواها المعتاد لمصانع الأسمدة، بعد أن خفضتها بنحو 20% لعدة أيام خلال الأسبوعين الماضيين لبعض المصانع المنتجة لليوريا، وتشمل تلك الشركات "أبوقير للأسمدة وموبكو " وأخطرت وزارة البترول هذه الشركات من خلال خطابات رسمية بتخفيض كميات الغاز.
وصرح مصدر " لفيتو " أن نسبة التخفيض لن تؤثر علي هذه المصانع لأنها قادرة على التعويض بعد انتهاء أزمة الكهرباء مؤكدا على أن شركات الأسمدة لديها مخزون من الإنتاج مما ساعد في عدم التأثير على الأرباح في فترة تخفيض إمدادات الغاز لها.
تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة.
وجاء تخفيض الغاز للمصانع كأحد الحلول السريعة المتاحة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر منذ نحو أسبوعين للمرة الأولى لها من 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء.
الأجهزة الأعلى استهلاكًا في فاتورة الكهرباء
وكشف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن وجود بعض الأجهزة الكهربائية بالمنازل تسرق الكهرباء وتزود الاستهلاك، وجاء ذلك التحذير في ظل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأكد الجهاز في بيان له أنه يحرص علي تقديم النصائح والإرشادات للمواطنين والتي تساعد علي خفض استهلاك التيار الكهربائي وخفض الفاتورة التي يتكفلها المواطن.
وأوضح أن الأجهزة الموجودة بالمنازل وتسرق التيار الكهربائي على النحو التالي:
- شاحن الموبايل: تستهلك الشواحن قدرا كبيرا من الكهرباء حتى مع عدم توصيل التليفون لها
- جهاز الريسيفر: يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء علي مدار الشهر بسبب شاشة العرض
- راوتر الإنترنت: يستهلك كهرباء أكثر بسبب وجود 4 لمبات إشارة للشبكة تعمل بشكل مستمر وفيشة 5- الأجهزة المغلقة: تستهلك كمية من الكهرباء من خلال الريموت حيث إنها تكون في وضع الاستعداد وبالتالي تكون مستهلكة للكهرباء.
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.
جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية
خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم
خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية
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