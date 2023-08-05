معدلات تنفيذ شاطئ قادرون لذوي الهمم بدمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، مراحل تنفيذ شاطىء " قادرون " لذوى الهمم، لسرعة الانتهاء منه.



وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لحمام السباحة وأعمال البردورات الخاصة بالمشايات مع استمرار أعمال البنية التحتية والأسوار الخارجية ومناطق الخدمات وتنسيق الموقع وساحات انتظار المركبات، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بأفضل صورة، مضيفًا أنه جارٍ التنسيق مع ممثلى الاتحاد المصرى للسباحة واتحاد الغوص والإنقاذ للبدء فى تنفيذ الممرات الآمنة داخل مياه البحر.



وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، إلى أنه تم تنظيم الاحتفال باليوم الترفيهى الرياضي لذوى الهمم بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وذلك تحت إشراف مدير عام التنمية بجهاز المدينة ونقيب المهندسين بدمياط وبحضور أسر ومدربى الأبطال، وذلك تحت رعاية جهاز مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء المدينة، بالتعاون مع جمعية الرياضيين متحدى الإعاقة برئاسة الكابتن صبرى البرعى.



ووجه المهندس محمد خلف الله، الإدارات المعنية بالجهاز بألا تدخر جهدًا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وإدخال البهجة على نفوسهم، حيث تم تجهيز الأماكن المخصصة بالحديقة لاستقبالهم والاستمتاع بالمناطق الخضراء والأماكن المفتوحة مع توفير كافة وسائل الأمن والسلامة، وفى الختام تم توزيع الهدايا والميداليات على الأبطال بالمسرح المكشوف.

Advertisements

5 قرارات لإزالة التعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينتي العبور والسادات

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات داخل كردون أجهزة مدن (السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور)، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض رقم 470 مجاورة 3 حي النخيل بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة البدروم بدون ترخيص، وكذا التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والكائنة غرب شارع اسكندرية المؤدي لمركز ومدينة الحمام قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي عبارة عن 5 محال، بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وكذا مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية أخرى بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة بداخل المنطقة الترفيهية الجيرولاند بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء عددٍ من المباني بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن ( السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور )، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما نصت عليه القرارات.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظرًا لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.