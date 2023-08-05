خطوات تسلم شقق مشروع الإسكان الفاخر "جنة"

قام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بتوضيح خطوات تسليم مشروع الإسكان الفاخر جنة حيث يجب التوجه إلى مقر بنك الإسكان والتعمير فرع أوبرا سيتي بالشيخ زايد لسداد دفعة التسلم بالإضافة إلى كافة المصاريف المقررة طبقًا للمواعيد المقررة بالجدول المعلن.

وذلك من خلال إحضار إيصالات السداد بالبنك مع خطاب موجه للجهاز بإتمام التعاقد والتوجه إلى مركز خدمة المواطنين بالجهاز للحصول على خطابات التعاقد للمرافق مياه - كهرباء قبل استلام الوحدة بعد استكمال إجراءات التعاقد مع المرافق مياه - كهرباء، وإحضار الإيصالات وبعدها يتم التوجه مرة أخرى إلى مقر مركز خدمة المواطنين بالجهاز للحصول على محضر الاستلام والتوجه إلى الموقع لاستلام الوحدة مع ضرورة الرجوع مرة أخرى بعد الاستلام والتوقيع بالموقع لاعتماد المحضر بختم النسر.

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وقد كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أراضٍ بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة أكتوبر الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة أكتوبر الجديدة بنظام التخصيص الفوري بنشاط صناعي ومخازن كالآتي:

قطعة أرض رقم 1

قطعة أرض رقم 293 بالمنطقة الصناعية الاولي بمساحة 18,715 مترًا مربعًا بنشاط صناعات ورقية وسعرها التقديري 1,000 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,223 جنيهًا مصريًّا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 2

قطعة ارض رقم 384 بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 9,139 مترًا مربعًا بنشاط صناعات هندسية وسعرها التقديري 1,000 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,223 جنيهًا مصريًّا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 3

قطعة ارض رقم 320 بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 5,606 أمتار مربعة بنشاط صناعات غزل ونسيج وسعرها التقديري 1,000 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,223 جنيهًا مصريًّا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 4

قطعة أرض رقم 332 بالمنطقة الصناعية الاولي بمساحة 5,633 مترًا مربعًا بنشاط صناعات كيميائية وسعرها التقديري 1,000 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,223 جنيهًا مصريًَّا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 5 أكبر من 5 أفدنة وصناعي

قطعة ارض رقم 100 بالمنطقة اللوجيستية بمساحة 34,089 مترًا مربعًا بنشاط مخازن (ما عادا دوائي وغذائي) وسعرها التقديري 1,530 جنيهًا مصريًّا للمتر مربع في حالة الكاش و1,872 جنيهًا مصريًّا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

الاشتراطات البنائية لاراضي الإسكان بأكتوبر الجديدة

النسبة البنائية: لا تزيد على 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

الردود:5 م أمامى و4 أمتار من جانبى و4م خلفي.

الارتفاع: (أقصى ارتفاع 15م) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وبقيود الارتفاع طبقًا لموافقة الطيران المدني.

المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بأكتوير الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصرى (10% جدية حجز ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف إدارية و٠.٥٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة للنشاط الصناعى؛ ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة؛ على ان يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقًا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 304 بتاريخ 11/8/2022.