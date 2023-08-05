فوائد المشروم، يعزز صحة القلب ويقوى العضلات والمناعة ويحارب السرطان

فوائد المشروم، المشروم أو فكر عش الغراب من أنواع الفطريات الصحية التى لها قيمة غذائية عالية، ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وفوائد المشروم، عديدة لقيمته الغذائية العالية، فهو يحتوى على بروتين اللحوم وله قيمة غذائية عالية، لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن المشروم من الأكلات اللذيذة والمميزة التى يعتبرها البعض نوع من أنواع الرفاهية لغلاء اسعارها، ولكن فى الحقيقة المشروم من الأكلات التى يجب تناولها بإستمرار لقيمتها الغذائية العالية ويتعامل معها معظم المصريين على أنه نوع من أنواع الخضروات.

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واضاف السيد، أن المشروم له مذاق يشبه اللحوم وعادة يستخدم فى طهى بعض الأكلات، وله عشاق كثيرون، لمذاقه المميز ويمكن تحضيره بطرق مختلفة حسب الرغبة.

العناصر الغذائية الموجودة في المشروم

وتابع، أن المشروم له قيمة غذائية عالية، وذلك لإحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات والالياف وفيتامين ب وفيتامين د والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم، وجميعها عناصر مهمة يحتاجها الجسم.

فوائد المشروم، فيتو

فوائد المشروم

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، أن من فوائد المشروم:-

يخفض مستوى الضغط بالدم

يخفض نسبة السكر بالدم

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد فى تقوية العظام والمفاصل لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د

يعزز من صحة الدماغ ويساعد فى زيادة نسبة التركيز والذكاء

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد وذلك لأنه يحتوى على الألياف التى تمنح الشعر بالشبع وقليل السعرات الحرارية.

يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد الجسم فى محاربة السرطان لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

يقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالى هو مهم للرياضيين.

يحمى من أمراض الشيخوخة والزهايمر لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعزز القدرة الجنسية عند الرجال لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على الحديد.

ينظم عملية الهضم ويمنع الإمساك لإحتوائه على الألياف.

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يحافظ على صحة الجينن ونموه بشكل طبيعي.

يساعد فى تعزيز وظائف الكلى وطرد السموم من الجسم.

يحتفظ على جمال وشباب البشرة ويغذى الشعر أيضا.

يحتفظ على نمو الأطفال بشكل صحى.