السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد فيدروب للأطفال، يجب المواظبة عليه لمدة 5 سنوات

فوائد فيدروب، فيتو
فوائد فيدروب، فيتو

فوائد فيدروب للأطفال، فيدروب من المكملات الغذائية المهمة التى تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل حديثي الولادة وحتى إتمامهم اول خمس سنوات من عمره.

وفوائد فيدروب للأطفال، عديدة لأنه يساعدهم على النمو بشكل صحى ويجب عدم إهمال إعطائه للأطفال، حفاظا على صحتهم.

 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فيدروب هو مكمل غذائي يمد الطفل بكميات مناسبة من فيتامين د، ما يساعده على النمو بشكل صحى بدون أى مشاكل، ويجب أن تهتم الأم بتقديمه للطفل.

 

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فوائد فيدروب للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن من فوائد فيدروب للأطفال:-

 

  • يحسن من مناعة الطفل.
  • يساعد الطفل على النوم الهاديء ويقلل من استيقاظه المتكرر أثناء الليل.
  • يقلل فرص إصابة الطفل بحساسية الصدر.
  • يقلل حدة نوبات الحساسية للأطفال المصابين بالحساسية.
  • يقوى العظام والأسنان.
  • يمنع تقوس العظام بساقين الطفل.
  • يساعد على نمو الطفل بشكل صحى ويزيد من طوله.
فوائد فيدروب للأطفال، فيتو

وتابع، يجب على الأمهات إعطاء الطفل فيدروب منذ أول يوم ولادة وحتى إتمامه 5 سنوات، حيث يجب إعطاء 5 نقاط منه يوميا والالتزام بالجرعة يوميا في نفس المعاد، وعدم الإغفال عنها حفاظا على صحته ونموه ومناعته كما ذكرنا بالأعلى عن أهمية فيدروب للأطفال.

 

نصائح مهمة اتبعيها فى تغذية طفلك حفاظا على صحته

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذية الطفل بشكل صحى، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

 

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

 

عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

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- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

 

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فيدروب فوائد فيدروب للأطفال الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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