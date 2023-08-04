السبت 05 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار مصر.. هيئة الأرصاد الجوية تحدد مناطق الأمطار الرعدية.. وانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

نشر قسم الأخبار بموقع فيتو العديد من الموضوعات التي تهم قاعدة كبيرة من القراء وعلى رأسها تنسيق الكليات 2023، وإليكم أبرز عناوين الموضوعات المنشورة:

 

الأرصاد الجوية: ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة غدا وهذه مناطق الأمطار الرعدية

حالة الطقس غدا، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"إن طقس البلاد سيتأثر خلال شهر أغسطس بمنخفض الهند الموسمي، الذي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة".

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الصحة تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 37 قسطرة قلبية تشخيصية، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال يومين، بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة» بمحافظة قنا.

وزارة الإنتاج الحربي تنظم قوافل طبية للعاملين والعاملات بالشركات التابعة

استقبلت وزارة الإنتاج الحربي -تحت إشراف وتنسيق الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة- عدد من القوافل الطبية داخل الشركات التابعة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المثمر بين وزارتيّ "الإنتاج الحربي" و"الصحة والسكان".

 

أفضل عالم رياضيات يكشف عن حلمه في مصر

افضل عالم رياضيات، قال الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل على جائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم: "الفكرة في أهمية الجائزة أنه يتم الترشيح لها من دول العالم المختلفة ممن تنطبق عليه الشروط".

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، حيث يسود طقس حار رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

 

تنسيق الكليات 2023، كيف يحصل طلاب المرحلة الأولى على الرقم السري

تنسيق الكليات 2023، يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين هم ضمن المرحلة الأولى غدا السبت  إلكترونيًا عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يوفر للطلاب نحو 75 رغبة.

طالبة الـ4.5% بالثانوية العامة: إحنا اتصدمنا المفترض اجيب 95%

تظلمات الثانوية العامة، قالت الطالبة ميار حمادة المعروفة إعلاميا باسم  طالبة الـ4.5% في الثانوية العامة:"إحنا كلنا اتصدمنا بأمانة من اللى حصل ليا في النتيجة، وكنت متوقعة أجيب 95%".

 

تنسيق الكليات 2023، قائمة بالكليات المتاحة لشعبة أدبي بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الكليات 2023، تنطلق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية2023، غدا السبت لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال موقع تنسيق الكليات 2023، ويتطلب من طلاب هذه المرحلة الحصول على الرقم السري شرطا لدخول موقع التنسيق، ويتم الحصول عليه من خلال شهادة الدرجات.

 

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