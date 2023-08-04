السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023، كيف يحصل طلاب المرحلة الأولى على الرقم السري

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الكليات 2023، يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين هم ضمن المرحلة الأولى غدا السبت  إلكترونيًا عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يوفر للطلاب نحو 75 رغبة.

 

ساعات قليلة وتنطلق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية2023، لطلاب الثانوية العامة2023، وذلك من خلال موقع تنسيق الكليات 2023، ويتطلب من طلاب هذه المرحلة الحصول على الرقم السري شرطا لدخول موقع التنسيق.

 

وحدد موقع تنسيق الكليات 2023 طريقة الحصول على الرقم السري من خلال استمارة النجاح التي تسلمها الطلاب من المدرسة ومن خلاله يستطيع الطالب تسجيل رغباته بالمرحلة الأولى 2023.
 

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تسجيل الرغبات للطلاب الذين هم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات المصرية  2023 عبر الموقع الإلكتروني.

 

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وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــنـــا.
     
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

الجامعات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي 

- ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع تنسيق الجامعات 2023، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك): 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).
 

 

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تنسيق الجامعات 2023، فيتو

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية،وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

 

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

 

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

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