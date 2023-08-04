تنسيق الكليات 2023، قائمة بالكليات المتاحة لشعبة أدبي بتنسيق الجامعات 2023
تنسيق الكليات 2023، تنطلق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية2023، غدا السبت لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال موقع تنسيق الكليات 2023، ويتطلب من طلاب هذه المرحلة الحصول على الرقم السري شرطا لدخول موقع التنسيق، ويتم الحصول عليه من خلال شهادة الدرجات.
تنسيق الكليات 2023، وننشر الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الأدبية
مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة علمي علوم ورياضة
ونستعرض معكم فيما يأتي مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة علمي علوم ورياضة لكليات الطب البشري والهندسة في جميع المحافظات، وفقًا للحدود الدنيا لتنسيق الكليات العام الماضي، والتي جاءت كالآتي:
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درجات الحد الأدنى للقبول بالكليات لعام 2022
طب المنصورة 387 درجة
طب سوهاج 386 درجة
هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة
طب دمياط 386 درجة
طب الزقازيق 385 درجة
طب فاقوس 384 درجة
طب كفر الشيخ 383 درجة
طب طنطا 383 درجة
طب أسنان المنصورة 382 درجة
طب اسنان جنوب الوادى 382 درجة
طب الإسكندرية 382 درجة
طب بورسعيد 381 درجة
طب القاهرة 381 درجة
طب أسيوط 381 درجة
طب عين شمس 380 درجة
طب جنوب الوادي 380 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة
طب بنها 379 درجة
طب الأقصر 379 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة
طب المنيا 378 درجة
طب أسنان الزقازيق 378 درجة
طب حلوان 378 درجة
طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة
طب الفيوم 377 درجة
طب السويس 377 درجة
طب أسنان المنوفية 377 درجة
طب العريش 376 درجة
طب أسنان أسيوط 376 درجة
طب أسوان 376 درجة
طب بني سويف 376 درجة
طب أسنان عين شمس 376 درجة
طب أسنان القاهرة 376 درجة
طب أسنان الإسكندرية 376 درجة
طب أسنان طنطا 376 درجة
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة
طب الوادي الجديد 375.6 درجة
طب أسنان المنيا 375 درجة
طب أسنان الفيوم 375 درجة
طب أسنان السويس 375 درجة
طب أسنان بني سويف 374.5 درجة
هندسة القاهرة 366 درجة
هندسة المنصورة 366 درجة
هندسة الزقازيق 363 درجة
هندسة عين شمس 361 درجة
مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة أدبي
ونستعرض معكم فيما مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة أدبي لكليات الاقتصاد وعلوم سياسية والألسن، الإعلام، الآثار في جميع المحافظات، وفقًا للحدود الدنيا لتنسيق الكليات العام الماضي، حيث جاءت كالآتي:
درجة الحد الأدنى للقبول لعام 2022
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة
ألسن كفر الشيخ 351 درجة
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة
سياسة واقتصاد السويس 345 درجة
سياسة واقتصاد بني سويف 340 درجة
ألسن عين شمس 338 درجة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة
ألسن الفيوم 337 درجة
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة
ألسن بني سويف 333 درجة
ألسن المنيا 332 درجة
ألسن سوهاج 331 درجة
إعلام القاهرة 330 درجة
ألسن أسوان 330 درجة
ألسن الأقصر 329 درجة
إعلام المنوفية 327 درجة
آثار دمياط 326 درجة
آثار عين شمس 324 درجة
آثار القاهرة 323 درجة
إعلام بني سويف 321 درجة
آثار ولغات مطروح 320 درجة
آثار الفيوم 319 درجة
الإعاقة والتأهيل بني سويف 319 درجة
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 درجة
آثار أسوان 318 درجة
آثار الأقصر 317 درجة
آثار سوهاج 316 درجة
إعلام جنوب الوادي 316 درجة
آثار جنوب الوادي 315 درجة
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