الصحة تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 37 قسطرة قلبية تشخيصية، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال يومين، بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة» بمحافظة قنا.

حملة «100 يوم صحة» للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية

ويأتي ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة حملة «100 يوم صحة» للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية بمحافظة قنا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا، وبالتنسيق مع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالرحمن الطحان عميد كلية طب السويس.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تقدم خدماتها في مستشفى قنا العام، خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري، لافتًا أن القافلة تضم فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة السويس، بالتنسيق مع أعضاء الفريق الفني من قطاع الطب العلاجي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن القافلة أجرت 28 قسطرة قلبية تشخيصية، و9 حالات قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وذلك من إجمالي 58 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية من المقرر إجراؤها خلال القافلة، منوهًا إلى استمرار أعمال القافلة حتى يوم السبت المقبل.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تقديم 15 مليون و546 ألفا و272 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 3 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 466 ألفا و942 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و195 ألفا و945 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ133 ألفا و123 طفلا، فيما قدمت الحملة مليون و490 ألفا و864 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 121 ألفا و137 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و192 ألفا و151 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 63 ألفا و19 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ395 ألفا و992 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 546 ألفا و23 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 379 ألفا و333 مواطنا.

وتابع «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ مليونين، و342 ألفا و676 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، مليونين و347 ألفا، و938 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 5 ملايين و789 ألفا و238 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» قائلا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 81 ألفا و891 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليون و854 ألفا و474 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».