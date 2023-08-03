البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1%

اجتماع البنك المركزي اليوم

وجاء قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية، وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة أسفرت عن الرفع على سعري عائد الإيداع والإقراض.

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وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:

معايير تحديد أسعار الفائدة

​تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

البنك المركزي المصري، فيتو

ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية​.