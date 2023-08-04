الثالثة على الدقهلية بالثانوية العامة أدبي: عملت اللي عليا واستنيت كرم ربنا

قالت منة الله محمد موسي الثالثة على الدقهلية بالثانوية العامة أدبي: مكنتش متوقعة الترتيب وده كرم من ربنا.

وتابعت: كنت بذاكر أكبر وقت ممكن، وبركز أولا بأول مش بعدد الساعات بالتركيز، وبدون أي مشتتات، ومتوسط وقت مذاكرتي من 6 إلي 8 ساعات مفيش تراكمات.

وأضافت: مثلي الأعلى هي والدتي، بتشتغل مدرسة وطول حياتها مجتهدة وتعبت معانا، ووالدي موجه صحافة، ولي شقيقة اسمها إسراء في كلية تربية، وشقيقي إسماعيل في 3 ابتدائي.

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وقالت: نظام التعليم أحسن من السابق، وقضى على جو الحفظ، وهذا أفضل شيء، حيث تهتم المنظومة التعليمية الجديدة بتنمية الفكر في الأسئلة المتحررة،.

ونصحت طلبة الثانوية العامة القادمين: “اعملوا اللي عليكوا من اول السنه بلاش تراكم لآخر كام شهر”،

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة بالدقهلية

وحصلت فيتو علي أسماء العشرة الاوائل في امتحانات الثانوية العامة لمديرية تعليم الدقهلية قسم الأدبي

مروة أبو النصر أبو زيد مدرسة شبرا اويش الثانوية المشتركة إدارة اجا بمجموع 388 بنسبة 94.6%

نورهان محمد مصطفي مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات إدارة شرق المنصورة بمجموع 386.5 بنسبة 94.3%

منة الله محمد موسي ابو العنين مدرسة المنصورة الثانوية للبنات إدارة شرق المنصورة بمجموع 380 وبنسبة 92.8%

منة محمد طارق مصطفي عبد الحميد مدرسة الشهيد احمد الكناني الثانوية بدرين إدارة نبروه بمجموع 380.5 وبنسبة 92.8%

ملك محمد سعيد محمود مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات بإدارة غرب المنصورة بمجموع 379.5 بنسبة 92.6%

محمد حامد محمود صبري مدرسة علي مبارك الثانوية إدارة دكرنس بمجموع 378 بنسبة 92.2%

حنين محمد رشاد محمد احمد مدرسة الحاج سيد البيومي الثانوية المشتركة إدارة دكرنس بمجموع 376.5 بنسبة 91.8%

ايمان محمد محمد فرج العدوي مدرسة شاوة الثانوية المشتركة إدارة غرب المنصورة بمجموع 376.5 بنسبة 91.8%

محمود ايهاب فتوح عبد القادر سلامة مدرسة المنصورة الثانوية بنين بإدارة غرب المنصورة بمجموع 376 بنسبة 91.7%

هالة عصام نزية اسماعيل محمد مدرسة شاوة الثانوية المشتركة إدارة غرب المنصورة 375.5 بنسبة 91.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2023، شهدت محافظة الدقهلية لأول مرة منذ سنوات، تصدر الطلاب لحصاد أوائل الجمهورية في الثانوية العامة على الطالبات، حيث حصد الطلاب مركزين فيما حصدت طالبة واحدة فقط المركز الأخير.

وكانت محافظة الدقهلية قد حصدت ٣ مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة 2023، وجميعهم مقيدون بالشعبة العلمية.

الطلاب الثلاثة من مراكز؛ أجا وبني عبيد والمنزلة.

وجاءت الطالبة من مركز أجا والطالبين من مركزي بني عبيد والمنزلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل إعلان تفاصيل النتيجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لبرنامج "مساء دي إم سي" أنه هنأ أوائل الثانوية العامة مساء اليوم تليفنونيًا تمهيدًا لإعلان النتيجة بشكل رسمي.

وزف وزير التربية والتعليم بشرى سارة للطلاب حول نسبة النجاح هذا العام، مؤضحًا أن نسبة نتيجة الثانوية العامة 2023 تخطت الـ 90%.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023



وكان الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، منذ قليل.

وكتب وزير التعليم علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣".

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023



وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وكتب وزير التعليم: رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم والمعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

و تعتبر نتائج الثانوية العامة هي أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من قبل الطلاب في مختلف أنحاء مصر في هذا التوقيت وكذلك أولياء الأمور، حيث أعلنت الوزارة في بيان رسمي أن الوزارة قد انتهت رسميا من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح امتحانات الطلاب التي تمت بناء على الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة في جميع المحافظات بشكلٍ عام.

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ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقد ظهر اليوم الاثنين وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

وتتيح بوابة فيتو الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط مباشر، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى: نتيجة الثانوية العامة 2023.

وزير التربية والتعليم، فيتو

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع في الساعات المقبلة أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.

- عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

- تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

- ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

- عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفاصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

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