الأربعاء 02 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

استشاري تغذية يحذر من الريجيم الجاف

الدكتور محمد حلمي،
الدكتور محمد حلمي، فيتو

إنقاص الوزن الزائد من الأمور التي تتم بها الفتيات كثيرًا، حيث أصبح يسبب هوس للفتيات، لدرجة أن الفتيات أصبحت تميل إلى المنظمة الغذائية الغريبة لإنقاص الوزن.

وللأسف سمعنا عن واقعة الفتاة الروسية الأصل التي وافتها المنية، بعد أن التزمت بنظام الريجيم الجاف لإنقاص الوزن دون الوعى بمدى مخاطره.

الريجيم الجاف، فيتو

ما هو الريجيم الجاف 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الطعام حتى يعيش الجسم ويحافظ على صحته وكذلك للمتعة، وبالتالي لا يجوز تحريم ما أحله الله، والريجيم الجاف من الأنظمة الغذائية الغريبة التي انتشرت مؤخرًا وهي تعني الانقطاع عن الطعام والشراب، وللأسف له مخاطر عديدة.

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مخاطر الريجيم الجاف على الصحة

وأضاف حلمى، أن من مخاطر الريجيم الجاف بمعنى دقيق هو تجفيف المواد التي تدخل الجسم، بزعم تجفيف الدهون وإنقاص الوزن وهذا أبعد ما يكون عن إنقاص الوزن الذى يعتمد على الطعام والشراب، وللأسف يؤثر بالسلب في الصحة، حيث يسبب الريجيم الجاف مخاطر عدَّة منها:

  • يضعف المناعة.
  • يضعف الجسم بشكل عام.
  • يسبب الجلطات وتخثر الدم.
  • يزيد من احتباس السوائل بالجسم نتيجة عدم شرب الماء.
  • يؤثر على نضارة البشرة ومرونة الجلد.
  • يسبب تساقط الشعر.

 

لا يوجد صيام دائم لإنقاص الوزن 

وتابع، أنه لا يوجد صيام دائم لإنقاص الوزن فالصيام المتقطع لإنقاص الوزن، يجب على الشخص الذى يريد إنقاص وزنه تناول الطعام والماء في أوقات محددة، وحتى الصيام الديني الذي يصومع المسلمين والمسيحيين لا يمنع الطعام بشكل نهائي بل عند المسلمين يجب الإفطار بعد 16 ساعة من الصيام، وكذلك لدى المسيحيين وذلك لأهمية الطعام للجسم، حيث يمد الطعام الجسم بجرعات مهمة من العناصر الغذائية ما يحافظ على الصحة.

وأوضح الدكتور محمد حلمي أنه لا يجوز اتباع هذه الأنظمة الغذائية الغريبة التي تهدد الصحة وعدم الانصياع وراء التريند ومل ما هو غريب لأن ذلك يدمر الصحة، حيث سمعنا مؤخرًا عن أنظمة ريجيم غريبة وللأسف تتبعها بعض الفتيات دون الوعي بمدى مخاطرها.

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أفضل طرق لإنقاص الوزن

وأضاف حلمي، أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي أن يتم تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية واتباع نظام غذائي صحي يتم خلاله تناول جميع العناصر الغذائية ولكن بكميات قليلة مع زيادة المجهود البدني وشرب الماء الوفير على مدار اليوم.

 

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