إعدام سفاح أمريكي في فلوريدا

بعد إعدام السفاح، تنفس الأمريكان الصعداء، وارتاحت الولايات المتحدة من هذا الكابوس بعد أن نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة، الخميس، في ولاية فلوريدا.

وبحسب تقارير وسائل إعلام محلية، فقد نفّذ الحكم في جيمس بارنز الرجل البالغ من العمر 61 عامًا، الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة في سجن فلوريدا وفق محطات تليفزيونية.

حكم بالسجن مدى الحياة

يشار إلى أن بارنز كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عاما في 1988.

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وفي عام 2007، حكم عليه بالإعدام في جريمة قتل ميلر.

"بانتظار تنفيذ الإعدام"

وفي عام 2012، أجرى بارنز مقابلة مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تليفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وقد انتشرت تفاصيل جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأخبار حتى جرت تسميته بـ"سفاح فلوريدا".