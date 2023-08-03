الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بعد مرعي البريمو، تفاصيل مفاجآت محمد هنيدي المقبلة للجمهور

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من الانتعاش الفني، خلال هذه الفترة، حيث أنه عاد للجمهور من جديد من خلال تقديمه فيلمه الجديد مرعي البريمو الذي تعاون فيه مع المخرج سعيد حامد وعدد من النجوم  علي رأسهم لطفي لبيب ونانسي صلاح ومصطفى أبو سريع وغيرهم.

واحتفل النجم محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” الثلاثاء الماضي مع صناع العمل في أحد السينمات الكبرى علي طريق العين السخنة.

وبعد عرض فيلم مرعي البريمو.. ترصد فيتو التفاصيل الكاملة لمفاجآت محمد هنيدي المقبلة للجمهور

Advertisements

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق 

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي أنه بدأ الخطوات الفعلية لتنفيذ الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، تمهيدا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المسلسل سيكون عشر حلقات فقط، وسوف يعرض علي أحد المنصات الشهيرة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع أن العمل لن يكون 30 حلقة كما يظن البعض، خاصة أن السيناريست أحمد عبد الله انتهي بالفعل من كتابة عشر حلقات من المسلسل.

وبدأ الفنان محمد هنيدي تحضيرات الموسم الثاني من مسلسل أرض النفاق، والذي عرض منه الجزء الأول من العمل عام 2018. 

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، صورة له رفقة صناع مسلسل أرض النفاق ليعلن من خلاله عن إنطلاق موسم ثاني من العمل.. وارفق الصورة بتعليق: الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقول لكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا. 

جزء جديد من سوبر هنيدي 

ومن ضمن مفاجآت محمد هنيدي للجمهور تحضيراته  لجزء جديد من المسلسل الكرتوني “سوبر هنيدي” والذي عرض في عام 2007، وأكد “هنيدي” من خلال لقاء سابق له أن الجزء الجديد من المسلسل الكرتونس سوبر هنيدي في مرحلة الكتابة بالوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي اعمال محمد هنيدي فيلم مرعي البريمو مسلسل أرض النفاق

مواد متعلقة

محمد هنيدي لـ "فيتو": مرعي البريمو فكرة قديمة وبطلها شخصية حقيقية (فيديو)

محمد هنيدي يقيم عرضا خاصا لفيلم مرعي البريمو غدا

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

البطولة العربية، ماني يبلغ مدرب النصر السعودي موقفه من اللعب ضد الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية