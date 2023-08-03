بعد مرعي البريمو، تفاصيل مفاجآت محمد هنيدي المقبلة للجمهور

يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من الانتعاش الفني، خلال هذه الفترة، حيث أنه عاد للجمهور من جديد من خلال تقديمه فيلمه الجديد مرعي البريمو الذي تعاون فيه مع المخرج سعيد حامد وعدد من النجوم علي رأسهم لطفي لبيب ونانسي صلاح ومصطفى أبو سريع وغيرهم.

واحتفل النجم محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” الثلاثاء الماضي مع صناع العمل في أحد السينمات الكبرى علي طريق العين السخنة.

وبعد عرض فيلم مرعي البريمو.. ترصد فيتو التفاصيل الكاملة لمفاجآت محمد هنيدي المقبلة للجمهور

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تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي أنه بدأ الخطوات الفعلية لتنفيذ الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، تمهيدا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المسلسل سيكون عشر حلقات فقط، وسوف يعرض علي أحد المنصات الشهيرة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع أن العمل لن يكون 30 حلقة كما يظن البعض، خاصة أن السيناريست أحمد عبد الله انتهي بالفعل من كتابة عشر حلقات من المسلسل.

وبدأ الفنان محمد هنيدي تحضيرات الموسم الثاني من مسلسل أرض النفاق، والذي عرض منه الجزء الأول من العمل عام 2018.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، صورة له رفقة صناع مسلسل أرض النفاق ليعلن من خلاله عن إنطلاق موسم ثاني من العمل.. وارفق الصورة بتعليق: الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقول لكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.

جزء جديد من سوبر هنيدي

ومن ضمن مفاجآت محمد هنيدي للجمهور تحضيراته لجزء جديد من المسلسل الكرتوني “سوبر هنيدي” والذي عرض في عام 2007، وأكد “هنيدي” من خلال لقاء سابق له أن الجزء الجديد من المسلسل الكرتونس سوبر هنيدي في مرحلة الكتابة بالوقت الحالي.